Le prix Florence-Junca-Adenot attribué à Nicole Roch

Le prix Florence-Junca-Adenot a été décerné à Nicole Roch, une Bouchervilloise qui a marqué l’histoire nationale et mondiale du patinage synchronisé et qui est également très impliquée dans la communauté. Cette récompense, parmi les plus importantes reconnaissances de l’Ordre du mérite de Boucherville, a été remise mercredi dernier lors de la Journée internationale des droits des femmes.

Ce prix souligne les réalisations de femmes d’exception, ainsi que leurs accomplissements exceptionnels, qui contribuent au sentiment de fierté et d’appartenance à Boucherville, a précisé le maire Jean Martel.

Il a été décerné à Mme Roch « pour sa persévérance, son audace et son implication dans l’histoire du patinage artistique et pour sa grande contribution à la vie communautaire de la ville », a pour sa part mentionné la conseillère municipale Isabelle Bleau.

Mme Roch a été durant de nombreuses années présidente du Club de patinage artistique de Boucherville. Elle a occupé durant une quinzaine d’années les fonctions d’Officielle au niveau international au sein de la Fédération de patinage artistique du Québec. Elle a siégé à ce conseil d’administration ainsi qu’à celui de Patinage Canada durant une décennie.

En 45 ans de carrière, elle a réussi à faire reconnaitre le patinage synchronisé, un sport qui était méconnu et peu pratiqué, comme discipline au même titre que le simple, le couple et la danse sur glace. Cela a permis au patinage synchronisé de se hisser aux Championnats mondiaux. Elle voit grand et souhaite encore aujourd’hui que le patinage synchronisé devienne un sport olympique.

Mme Roch a aussi été une des rares femmes au Canada à avoir occupé les fonctions de juge-arbitre et contrôleuse technique au niveau international en patinage synchronisé.

Elle a remporté plusieurs prix, dont le Prix commémoratif Elizabeth Swan (niveau national), le Prix de l’officiel par excellence au Canada et la Médaille du 150e de la Confédération du Canada. Elle a été intronisée au Temple de la renommée de Patinage Québec en 2011.

Mme Roch occupe la présidence du Carrefour des aînés, qui compte plus de 600 membres, depuis 13 ans. Elle est également membre du conseil d’administration du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.