La Légion royale fait un don de 13 000 $ à la Source Bleue

Grâce à sa campagne du coquelicot, la Légion royale canadienne, filiale 266, Boucherville, a pu remettre récemment un don de 13 000 $ à la Fondation Source Bleue.

Cette aide lui permettra d’acquérir un premier lit hautement spécialisé assurant l’amélioration du confort et la sécurité des patients de la maison de soins palliatifs Source bleue.

Cet organisme à but non lucratif dispose d’un budget annuel de fonctionnement de 3,2 M$, dont la moitié provient d’activités d’autofinancement et de dons. Depuis son ouverture en 2011, plus de 2 500 personnes ont été accueillies gratuitement afin de terminer leur vie dans la chaleur, le réconfort et l’amour.