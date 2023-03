Des clubs pourraient perdre leur accréditationÈ trop bruyant l’après-baseball au parc Pierre-Boucher

Des clubs de baseball pourraient se faire retirer leur statut d’organisation accréditée par la Ville de Boucherville s’ils ne réussissent pas à calmer certains de leurs joueurs qui font, après les parties, la fête trop bruyamment et jusqu’au petit matin au parc Pierre-Boucher. C’est ce qu’a indiqué le conseiller municipal Raouf Absi au citoyen Gaétan Legault.

Ce dernier s’est plaint lors de la réunion du conseil municipal le 13 février dernier du bruit excessif après les parties de baseball. Il a mentionné avoir envoyé l’été dernier une trentaine de courriels au Service des loisirs de la Ville et de plaintes (appels 911) au Service de police pour dénoncer ce problème. Or, soutient-il, « les policiers ne seraient intervenus qu’une seule fois et ils n’auraient émis aucun constat d’infraction. Est-ce que la Ville va intervenir tout de suite pour prévenir un été similaire à l’an dernier ? », a-t-il demandé aux élus municipaux.

Ces jeunes, déplore-t-il, ont fait jouer de la musique excessivement fort et à répétition plusieurs soirs par semaine jusqu’à la fin de la saison de baseball, soit le début de l’automne, ajoutant qu’ils laissaient aussi des déchets de nourriture sur le sol attirant de nombreux animaux, tels ratons laveurs et moufettes.

Il est d’avis que « c’est à la Ville de se coordonner avec ses agents de sécurité et la police pour que ceux-ci puissent émettre des constats d’infraction, non directement aux joueurs, mais aux organisateurs ».

« Le régisseur aux sports a envoyé une lettre et si la situation persiste, nous allons enlever l’accréditation de certains clubs, a mentionné M. Absi, précisant que lorsque les parties sont finies, les adultes partent et les jeunes restent. »

Les accréditations permettent aux organisations à but non lucratif de profiter des services municipaux.