Jeux du Canada : médailles d’or en équipe pour les Julievillois Samuel Darveau et Laurianne Alain

Parfois, quand la barre est haute et les attentes élevées, la pression peut jouer des tours aux athlètes, mais ce n’est pas ce qui est arrivé aux Julievillois Samuel Darveau en patinage de vitesse sur courte piste et Laurianne Alain en ringuette, car leurs deux équipes respectives ont remporté l’or aux récents Jeux du Canada.

En courte piste, les Québécois étaient favoris pour l’emporter au relais et c’est ce qu’ont fait nos représentants lors de cette grande compétition pancanadienne tenue sur l’Île-du-Prince-Édouard. Soulignons également que les cinq patineuses et les cinq patineurs de vitesse de la délégation en compétition ont raflé dix-neuf médailles sur une possibilité de 26, dont huit d’or sur une possibilité de dix!

Pour sa part, Samuel Darveau est monté à trois reprises sur le podium lors des épreuves individuelles, soit des médailles de bronze au 500 mètres, au 1 500 mètres et lors de la course au points sur 3 000 mètres. Notons qu’au 1 500 mètres, le sportif de 19 ans a fini au cinquième rang. Une très belle récolte donc pour cet athlète prometteur!

En ringuette, les Québécoises tiraient de l’arrière 3-0 en début de deuxième quart lors de la finale contre l’Alberta, mais elles n’ont pas abandonné pour autant. Elles ont marqué une fois en fin de deuxième et à deux occasions en troisième pour niveler la marque. Pour sa part, la gardienne Annie Trudel, de Mirabel, a fait un arrêt crucial avec 28 secondes à faire au temps réglementaire. À la quatrième minute de la prolongation, Éléonore Sézia, de Sainte-Catherine, a permis à ses coéquipières de mettre la main sur la médaille d’or tant convoitée!

« On est vraiment fières! On est restées calmes tout le match! », s’est exclamée l’entraîneure en chef Audrey-Anne Plante, de Carignan. « Elles n’ont pas paniqué, elles croyaient en elles, comme depuis le début de la saison. C’était un sentiment de déjà-vu d’il y a quatre ans, mais avec une nouvelle gang, c’est incroyable! »