Aéroport Montréal-Saint-Hubert: les maires des villes voisines réagissent

Les maires des villes de Saint-Bruno-de-Montarville, Sainte-Julie et Saint-Basile-le-Grand accueillent avec vigilance et prudence les dernières annonces faites par Développement aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L), hier le 27 février, visant la construction d’un nouveau terminal et d’un hôtel à l’aéroport Montréal-Saint-Hubert.



Au cours des derniers mois, les maires des trois (3) villes voisines de l’aéroport ont, de bonne foi, participé à des exercices de consultation et fait part de leurs préoccupations à DASH-L à plusieurs reprises, principalement en lien avec les résultats d’une étude acoustique, mais restent toujours dans l’attente d’un plan d’action afin d’améliorer la situation.



La confiance – première pierre pour bâtir l’acceptabilité sociale



À l’écoute de leurs citoyens fortement inquiets de voir s’accroître les nuisances déjà subies par plusieurs, causées par les activités de l’aéroport, les maires des trois municipalités invitent encore une fois DASH-L à faire preuve de plus de transparence à leur égard et à engager réellement la discussion avec les villes limitrophes, notamment en leur présentant en amont, le plan de développement de l’aéroport.



Selon les maires, DASH-L doit tenir compte de l’écosystème dans lequel il fonctionne et son développement doit se faire de façon réfléchie et concertée. Les impacts sur la circulation sur des routes déjà fort achalandées, ainsi que sur l’autoroute 30, les nuisances sonores subies par les résidents à proximité de l’aéroport, la pollution engendrée par la hausse de l’achalandage aérien, tout cela doit être discuté de façon ouverte avec les villes pour amorcer une réelle collaboration et un début de relation de confiance.



« Nous entendons les inquiétudes de nos citoyens et nous accueillons la nouvelle avec prudence. Malgré tout, nous demeurons ouverts à collaborer avec la direction de l’aéroport afin de réduire l’impact des nuisances liées à ce projet de développement. Plusieurs questions demeurent encore sans réponses, notamment en lien avec la circulation », a souligné Ludovic Grisé Farand, maire de Saint-Bruno.



« Le bien-être et la qualité de vie des citoyens sont notre priorité. Ce nouveau projet de développement aéroportuaire pourrait s’avérer positif pour tous si des mesures sont mises en place pour réduire les nuisances. C’est pourquoi il est primordial que le développement des activités de l’aéroport se fasse dans le respect de nos citoyens », a mentionné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



« Avec cette nouvelle annonce de développement, il est impératif que nous poursuivions nos démarches afin de s’assurer que la qualité de vie des citoyens prime et que les décisions soient prises en conséquence. Les discussions se poursuivent afin de trouver un terrain d’entente qui permettra à ce projet de développement économique de se réaliser mais en priorisant la sécurité et la quiétude des citoyennes et citoyens. », a ajouté Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand.