Un policier tire 13 balles pour abattre un chevreuil blessé, à Longueuil

Un agent du service de police de l’agglomération de Longueuil ne sera surement pas invité à participer à une excursion de chasse car il a dû tirer pas moins de 13 balles de révolver pour abattre un chevreuil blessé et couché au sol !

Le 19 février dernier en matinée la police de Longueuil a reçu un appel pour signaler la présence d’un cerf blessé et incapable de se déplacer, non loin du par Michel-Chartrand. Après le constat que l’animal avait les deux pattes avant fracturées et qu’il ne pouvait plus se déplacer, les policiers ont obtenu l’autorisation de procéder à l’abattage du cerf pour abréger ses souffrances.

L’agent a donc sorti son pistolet et a tiré l’animal qui était au sol. Il a tiré au cou, il a tiré au thorax mais il lui a fallu tirer 13 balles pour que l’animal rende enfin l’âme.

Sur les réseaux sociaux la vidéo de l’opération a fait beaucoup réagir et de nombreux chasseurs, par exemple, ont déploré l’opération car il faut habituellement une balle au bon endroit (organes vitaux ou tête) pour abréger les souffrances d’un animal blessé. 13 balles, c’est presqu’un record !