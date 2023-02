L’équipe du Collège francais de Longueuil s’incline en finale du tournoi international Pee Wee de Québec

L’équipe du Collège français de Longueuil Pee Wee AAA s’est finalement incliné en finale du tournoi Pee Wee de Québec, en fin de semaine dernière alors que les Intrepid de l’Outaouais l’ont emporté par le compte de 5 à 1.

L’équipe rive-sudoise avait pourtant bien fait, alignant des victoires contre le Japon, la Suisse, la Pologne et contre Philadelphie, en demi-finale du tournoi. Malgré la défaite en finale, les jeunes ont vécu une expérience unique, ayant même droit à une visite surprise de l’ancien gardien des Canadiens de Montréal, Cary Price.

La majorité des joueurs de l’équipe du Collège français sont des jeunes de la Rive-Sud (Longueuil, Varennes, Boucherville) et, fait notable, deux d’entre eux, les jeunes varennois âgés de 12 ans, Alexandre Belval et Alexandre Despelteau en étaient à leur seconde expérience car ils ont aussi participé à l’édition précédente du tournoi alors qu’ils évoluaient avec l’équipe des Grands Ducs Pee Wee AA du Richelieu.