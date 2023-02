Montériski accapare le podium U20 à Sherbrooke

Menés par Xavier Lefebvre, les fondeurs de Montériski ont accaparé le podium à chacune des deux épreuves de la quatrième étape de la Coupe Québec. Samedi, le skieur de Longueuil s’est emparé du premier rang tant des qualifications que de la finale « A » du sprint en style classique. Justin Boudreau de Boucherville et Alexandre Bourque de Saint-Basile-le-Grand ont récolté l’argent et le bronze. Le lendemain, en style libre, Lefebvre a négocié le parcours de 7,5 km en 15 : 55,8 pour mettre la main sur une deuxième médaille d’or chez les U20 (2e de la classe ouverte) et ainsi remporté le combiné et la bourse de 250 $. Ses coéquipiers de Montériski, Justin Boudreau et Jérémy Lanz, l’ont rejoint sur le podium.

La Bouchervilloise Emmanuelle Paquet a de nouveau tiré son épingle du jeu avec une médaille de bronze grâce à sa troisième place en qualification chez les U18 (12e de la classe ouverte). Son parcours s’est malheureusement arrêté en quart de finale du groupe « A ». Robin Lanthier, un skieur de 15 ans de Boucherville, a terminé au deuxième rang de la finale C du sprint classique. Gabriel Rocheleau de Sainte-Julie a pris la 6e place de cette finale. Soulignons également la performance d’un autre skieur de Boucherville, Émile Legault, qui a terminé en 6e position du 7,5 km style libre chez les U18.