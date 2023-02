Coupures de 4 ambulances dans la région: la décision est renversée mais…

Quatre ambulances postées dans la région étaient menacées d’être retirées du territoire le 1er avril, faute de budget, une situation qui a été vertement décriée au sein de la population, notamment par la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM). Tout récemment, le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) a puisé à même son budget afin de maintenir temporairement ces ambulances, en espérant que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) débloque rapidement des fonds supplémentaires pour palier à ce problème à long terme.

Le 20 février dernier, la CETAM dénonçait vivement la coupure de quatre ambulances, ce qui représente quatorze postes à temps plein, totalisant 16 000 heures de service par année. Cette décision aurait entraîné une réduction considérable de la couverture ambulancière en Montérégie, faisait valoir son directeur général, Martin Benoit, puisque des ambulances à Saint-Bruno-de-Montarville, Vaudreuil-Dorion, Salaberry-de-Valleyfield et Châteauguay devaient être mises hors service dès le 1er avril prochain, faute de financement.

Le directeur général déplorait que le gouvernement coupe dans des services qui peuvent sauver la vie de citoyens en situation d’urgence, alors que les besoins sont plus importants que jamais, que les équipes sont mobilisées à leur pleine capacité et qu’elles peinent à répondre à la très forte demande.

« Le MSSS ne peut se défiler face à cette situation qui pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur la disponibilité des soins préhospitaliers d’urgence de Québécois dont la vie est en danger. Malgré nos nombreuses demandes, nos relances et notre cri du cœur, nous nous heurtons malheureusement à un mur », a déclaré Martin Benoit.

« Le ministre de la Santé, Christian Dubé, de même que le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, sont tous deux des élus de la Montérégie. Ils sont les mieux placés pour comprendre les besoins de la population de notre région et nous nous attendons à ce qu’ils y soient sensibles. Nous espérons qu’ils agiront rapidement en écoutant notre cri du cœur », a conclu M. Benoit.







Une problématique qui l’on voyait venir…



2019 : La CETAM démontre, chiffres à l’appui, la nécessité d’ajouter jusqu’à sept ambulances pour répondre aux besoins de la population.

2021 : Les CISSS de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Ouest reconnaissent les besoins et autorisent l’ajout de trois véhicules ambulanciers à même leurs budgets.

2022 : Le CISSS de la Montérégie-Centre informe qu’un quatrième véhicule est autorisé et financé à même son budget. De plus, il prend en charge le financement des trois autres ajouts à 100%.

2023 : Le CISSS annonce ne plus être en mesure d’assurer le financement de ces quatre ambulances malgré la demande, faute de capacité financière et ce, dès le 1er avril prochain.