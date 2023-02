Déneigement à Boucherville: Au delà des allégations

Lundi dernier, le dossier des déneigeurs de Boucherville a encore une fois fait les manchettes. A l’émission « La facture » de Radio-Canada les déneigeurs Serge Julien et son fils Nicolas ont témoigné de quelques problématiques de concurrence et de propos dénigrants à leurs endroits, par des concurrents dont Déneigeur Lacombe, propriété de Mathieu Lacombe.

Bien qu’aucune accusation n’ait été porté mais surtout des allégations et insinuations, Mathieu Lacombe a tenu à réagir à ces propos car il en a un peu assez de faire les manchettes annuellement.

« Je n’ai rien contre la concurrence, c’est un libre-marché et le jeune déneigeur Nicolas Julien offre ses services de déneigement à 280$ la porte. C’est son choix et oui je lui ai écrit un texto pour lui dire qu’il ne demandait pas assez mais il a un seul tracteur, pas d’employé et pas d’entrepôt à payer pour stationner ses équipements. Dans mon cas, je propose un tarif de 400 $ la porte mais j’ai 15 véhicules sur la route, 20 employés et j’ai dû acheter un édifice commercial de plus de un million dans le parc industriel l’an dernier car la Ville a acquis le terrain qui nous servait d’entrepôt sur la rue Des Ateliers. Depuis décembre j’ai déboursé 45,000$ en diesel pour faire rouler mes tracteurs et pour desservir les quelque 1000 clients qui nous font confiance parce que nous offrons un niveau de service supérieur. Les déneigeurs Julien entreposent leurs tracteurs sur des terrains privés c’est certain qu’ils n’ont pas les mêmes frais que nous, pour l’instant du moins car en principe ce type d’entreposage serait illégal » précise Mathieu Lacombe.

Enfin au sujet de la division des territoires qui est aussi allégué dans le même reportage, les déneigeurs de Boucherville tentent, en autant que possible, de se concentrer sur des secteurs précis pour ne pas avoir à parcourir la ville au complet, et pour offrir un meilleur service aux clients mais ceux-ci ont toujours le choix de solliciter plusieurs entrepreneurs dans cette industrie de plus en plus exigeante, ou la libre concurrence existe toujours.

Et pour ceux qui croiraient que c’est un service facile à offrir, le fameux déneigeur du Boisé qui avait décidé, l’an dernier, de mettre sur pied une compagnie de déneigement dans son secteur pour contrer le monopole d’un autre entrepreneur, et bien, il a déjà vendu son entreprise, moins d’un an plus tard!