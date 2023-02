Peter MacLeod lance le défi #DONNEDON

Comme certains d’entre nous, Peter MacLeod est au fait que les banques alimentaires reçoivent beaucoup de dons avant Noël, mais qu’après les fêtes, les besoins sont criants. Avec le coût de la vie qui augmente sans cesse, plusieurs personnes ont du mal à arriver financièrement et à se nourrir convenablement, donc l’humoriste, animateur et foodie a décidé de faire sa part. Ainsi, celui qui est copropriétaire de la gamme alimentaire Pete Authentique a décidé d’apporter bien humblement sa petite touche pour renflouer les banques alimentaires en créant le défi #DonneDon qui, il l’espère, encouragera les gens à donner en grand nombre.



Le principe du défi #DonneDon est assez simple : Peter MacLeod lance une chaîne de dons alimentaires et invite les gens à prendre part au mouvement afin de créer une grosse vague de solidarité et de positivisme dans cette période plus difficile. Il commence donc lui-même la chaîne en donnant plus de 6000 pizzas surgelées de sa marque Pete Authentique à l’organisme Moisson Rive-Sud, qui est la principale banque alimentaire qui dessert toute la Montérégie, afin d’offrir des repas à des gens dans le besoin. Peter a choisi Moisson Rive-Sud parce que le siège social de Pete Authentique est sur la Montérégie, donc il allait de soi pour lui d’aider cette région. Puis, il invite maintenant le plus de compagnies et de gens possible à embarquer dans le défi en faisant un don en denrées, en temps ou en argent à l’organisme de leur choix et en défiant ensuite une autre personne de leur entourage pour poursuivre la chaîne.



De son côté, en plus de lancer le défi à tous, Peter a décidé de défier Julie Snyder, qui possède également sa gamme de produits alimentaires en exclusivité chez Metro. Il a profité de la vidéo dans laquelle il explique le #DonneDon pour lui lancer le défi.





Donnons-tous ensemble grâce au défi #DonneDon et aidons à renflouer les banques alimentaires!