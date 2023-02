Le CISSS de la Montérégie-Est remporte le Prix Rochon pour son projet de réorganisation des services de crise

Le CISSS de la Montérégie-Est est fier d’annoncer que son projet de réorganisation des services de crise, nommé FORCES, a remporté vendredi dernier le prix Rochon décerné par Excellence en Santé Canada pour le projet le plus distinctif pour l’amélioration des services à sa population.



Ce projet collaboratif, qui implique des usagers-partenaires, des familles d’usagers ainsi que des partenaires de la communauté et le personnel du centre de crise l’Accès, consiste à réorganiser le centre de crise et son offre de service pour mieux desservir la clientèle en lui offrant des services plus complets et adaptés à leurs besoins. Depuis 18 mois, de nombreux accomplissements ont été réalisés tels que l’implantation des services d’intervention du milieu, l’implantation de nouvelles expertises ainsi que la modernisation des pratiques cliniques et administratives. Les efforts pour améliorer les services offerts se poursuivent toujours dans cette même approche de collaboration et devant les défis actuels du réseau de la santé.



« Pour l’équipe qui a travaillé sur ce projet, cette implication a complètement changé les perspectives de la gestion et de l’organisation des services, notamment dans la façon de voir et comprendre les problèmes vécus et les solutions à mettre de l’avant. Nous avons vraiment fait autrement : nous avons co-construit avec nos usagers, les partenaires et notre personnel! L’union fait la force et surtout la différence. Merci aux nombreux collaborateurs de ce projet. Ce prix nous confirme que nous allons dans la bonne direction et nous motivent à continuer de travailler fort pour aller plus loin face aux besoins de nos usagers », explique Robert-James Borris, directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendance du CISSS de la Montérégie



« Le projet FORCES met les utilisateurs de services au premier plan. Et ça, c’est gratifiant et motivant pour nous. Je sens que mon rôle est important et que je suis écoutée. Je ne m’attendais pas à ça, mais nous avons même participé aux choix du nouveau chef de service et influencé les décisions sur la façon d’organiser et donner les services. Moi, ce projet-là, je l’aime de mon cœur! C’est vraiment un beau projet », conclut Mme Karine Guay, usagère-partenaire du projet FORCES.