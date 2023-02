5 000$ pour la Syrie et la Turquie

Les brèves de Boucherville

La Ville de Boucherville a offert un don de 5 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin d’apporter une aide d’urgence aux sinistrés des séismes en Turquie et en Syrie. Ce montant est doublé par le gouvernement du Canada.

Ce don ajouté aux autres permettra d’apporter des secours, d’accompagner les gens dans leur rétablissement et de renforcer la résilience des personnes et des communautés éprouvées dans ces deux pays touchés.



Des travaux routiers

Des travaux de réfection seront réalisés au coût de 4,5 M$ sur la rue de la Jemmerais entre les rues Marquis-de Tracy et des Îles-Percées; sur la rue des Îles-Percées entre les rues de la Jemmerais et Dupernay; sur la rue Dupernay; et des travaux de scarification de l’asphalte de la rue des Îles-Percées entre la rue Dupernay et le boul. de Mortagne.



La Ville nomme le boisé Ocarina

Sous la recommandation de la Commission de toponymie, le conseil municipal a nommé le boisé situé au 1010, rue Lionel-Daunais (près du Provigo), dans le secteur Harmonie, le boisé Ocarina. L’ocarina est un instrument de musique, à vent, de forme ovoïde, ressemblant à une oie, d’où son nom en italien, oca qui signifie « oie », ocarina « petite oie ». Il est étroitement lié au passé de villégiature de Boucherville, s’échelonnant des années 1890 à 1950, puisqu’il a été joué lors de concerts publics.

Le secteur Harmonie possède une thématique se rapportant à des noms de musiciens, de musicologues, d’interprètes lyriques, de chefs d’orchestre et de compositeurs.



Hausse du taux horaire

Puisqu’à compter du 1er mai, le taux général du salaire minimum au Québec passera de 14,25$ à 15,25$ l’heure, l’échelle salariale actuelle ainsi que la classification des emplois saisonniers à la Ville de Boucherville seront ajustées. Les taux qui comportent une hausse de 1 $ varieront, selon l’emploi, entre 15,25 $ et 28,95 $.