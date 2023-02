Les planches de fibrociment seront permises dans le Vieux-Boucherville

Les brèves de Boucherville

Bonne nouvelle pour les citoyens du Vieux-Boucherville qui ont des rénovations à faire sur leur maison. Le conseil municipal adoptera prochainement un règlement qui permettra l’utilisation de planches de fibrociment prépeintes imitant la finition du bois à titre de revêtement de murs extérieurs, à condition qu’une contrainte technique concernant l’incombustibilité régie par le Code de construction empêche l’utilisation d’un revêtement de bois autorisé.

Selon la Ville, le fibrociment représente un revêtement alternatif acceptable lorsque le bois ne peut être utilisé.



Près de 3 M$ pour de nouveaux toits



La toiture, les corniches et les lucarnes du Centre Monseigneur-Poissant seront refaites au coût de 1,4 M$. Rappelons que les élus municipaux avaient mis sur la glace ce projet de réfection en juin dernier, car les soumissions reçues dépassaient largement le budget prévu par la Ville. Les soumissions étaient sorties à 1,9 M$ et 2,3 M$ alors que la Ville avait évalué les travaux entre 600 000 $ et 800 000 $. Ces derniers sont admissibles à une subvention de 50 % du ministère de la Culture.

Le conseil municipal a aussi autorisé des travaux de réfection des toitures à pignons de cuivre et du puits central de l’hôtel de ville ainsi que la rénovation du kiosque Richelieu situé dans le parc de la Mairie. L’ensemble du projet s’élève à 1 447 245 $.





Auscultation de la chaussée et resurfaçage de rues



Les élus ont aussi autorisé des travaux de réfection de la chaussée des rues Étienne-Brulé, entre Jacques-Cartier et de Mortagne, et de la Salle, entre de Mortagne et d’Avaugour, au coût de 3 912 097 $.

Par ailleurs, l’évaluation de l’ensemble des chaussées du territoire sera réalisée afin de définir les besoins de remise à niveau. L’auscultation coûtera quelque 568 282 $.