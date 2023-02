Suzanne Roy décerne la médaille de l’Assemblée nationale à deux citoyens de la région

La députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, a procédé à la remise de médailles de l’Assemblée nationale du Québec à Jimmy Caisse, citoyen de Saint-Amable et Hugo Barnabé, citoyen de Sainte-Julie, le samedi 11 février, à la Vieille Caserne de Verchères.



C’est au cours d’une cérémonie intime et riche en émotions, que madame Suzanne Roy s’est fait un honneur de souligner le courage et la vaillance de deux hommes d’exception qui ont tous deux posé un acte important ayant permis de sauver la vie. Suzanne Roy, qui profitera de sa première déclaration de députée le 21 février prochain pour leur témoigner sa reconnaissance, a d’ailleurs invité les récipiendaires aux tribunes du Salon bleu au Parlement à Québec pour l’occasion.



JIMMY CAISSE



Jimmy Caisse, directeur adjoint à l’école des métiers de l’équipement motorisé de Montréal, a reçu la médaille de l’Assemblée nationale en reconnaissance de son geste courageux de juin 2021 ayant permis de sauver la vie de Stéphane Bonin. Alors qu’il dînait en compagnie de ses collègues, M. Caisse a, sans aucune hésitation, appliqué les techniques de secourisme pour sauver M. Bonin d’un étouffement. Grâce à son calme, sa présence d’esprit et sa bravoure, ses manœuvres de réanimation ont permis de lui sauver la vie.



« Au-delà de ce geste héroïque, j’aimerais honorer la personne qu’est M. Jimmy Caisse qui, par son altruisme et son humilité, se dépasse constamment pour aider sa collectivité. Combinant son travail de pompier volontaire pour la Ville de Saint-Amable avec sa vie familiale et son travail pour le Centre de services scolaire de Montréal, M. Caisse se dévoue corps et âme pour autrui. » – Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie



HUGO BARNABÉ



Le 11 septembre 2022, pendant un match amical de hockey cosom, un des joueurs, Robin Claveau, s’effondre sur la surface sans que personne ne sache ce qui se passait. Rapidement, un de ses coéquipiers, Hugo Barnabé, qui est capitaine des pompiers à Montréal et pompier volontaire à Sainte-Julie, a vite diagnostiqué le problème et a pu procéder aux manœuvres sans perdre un instant. Grâce à son sang-froid, ses connaissances et son courage, M. Barnabé a sauvé la vie de M. Claveau. En reconnaissance de son geste courageux, Hugo Barnabé s’est vu remettre la médaille de l’Assemblée nationale du Québec.



« Je suis honorée de rencontrer des citoyens de la trempe de M. Barnabé ; dévoués et engagés. La cérémonie de remise de médaille de l’Assemblée nationale revêt une grande importance parce qu’elle illustre toute la gratitude de la population envers la bienveillance d’un citoyen d’exception du nom d’Hugo Barnabé. » – Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie





La Médaille de l’Assemblée nationale du Québec est remise par les députés en guise de reconnaissance, à des personnes de leur choix ou à titre de cadeau officiel, à des députés d’autres parlements, à des élus ou à d’autres personnalités lors de missions à l’extérieur du Québec ou à l’occasion d’accueils à l’hôtel du Parlement. Un registre permanent des récipiendaires existe depuis mars 2001.