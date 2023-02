Le Club Taekwondo Boucherville enverra cinq athlètes aux Jeux du Québec

Cinq taekwondoistes du Club Taekwondo Boucherville ont obtenu leur qualification pour participer à la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Les finales régionales de taekwondo ont eu lieu ces derniers mois dans les différentes régions du Québec afin de sélectionner les athlètes qui auront le privilège de représenter leur région respective. Ces Jeux tant attendus et initialement prévus en 2021 se dérouleront du 3 au 11 mars prochain.

Le Club Taekwondo Boucherville aura une délégation extraordinaire alors que cinq de ses jeunes ont reçu leur laissez-passer pour ce grand rendez-vous dans le Québec Maritimes. Justine et Émile Meilleur, Maryane Paradis, Évelyne Péloquin et Benjamin Norris représenteront fièrement les couleurs de leur région et leur club d’appartenance.

Le Club sera aussi représenté par l’un des deux instructeurs, Marianne Péloquin, qui accompagnera l’équipe Rive-Sud. Entraineur depuis plusieurs années à Boucherville, elle avait aussi participé aux Jeux du Québec d’Alma en 2017 se signalant en remportant la médaille d’or dans sa catégorie.