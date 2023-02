Un service d’aide à la recherche de logement à l’Office régional d’habitation de Marguerite-D’Youville

Une ressource additionnelle d’aide vient s’ajouter à l’éventail de services offerts par l’Office régional d’habitation de Marguerite-D’Youville. Dans le contexte de pénurie de logements abordables qui frappe actuellement de plein fouet les personnes vulnérables, le moment est opportun pour annoncer le déploiement d’une telle mesure. Ce nouveau service gratuit d’aide à la recherche de logement vise à accompagner les citoyens dans leurs démarches pour trouver un milieu de vie qui leur conviennent.



Malheureusement, il arrive parfois que, pour diverses raisons, des ménages se retrouvent sans logement (évictions, reprise de possession des logements, difficulté de trouver un logement décent à coût abordable, etc.). Ce type de situation peut engendrer des conséquences désastreuses pour plusieurs individus et familles. De plus, la région est aux prises avec un très faible taux d’inoccupation (moins de 0,3%), ce qui ajoute aux problèmes de bon nombre de gens.



M. Stéphane Williams, président du conseil d’administration de l’ORH et maire de Saint Amable, croit que le service apportera son lot d’avantages et fera une différence concrète dans la vie des personnes concernées : « Nous avons fait de l’accessibilité aux logements une priorité au conseil de la MRC et à celui de ses municipalités. Veiller au bien-être de l’ensemble de notre communauté fait partie de notre mission et de nos valeurs à titre d’élus municipaux. Nous nous faisons un devoir de contribuer à mettre en œuvre des outils comme le SARL qui, selon nous, s’avèrera être une mesure efficace pour aider les gens à se trouver un logis abordable et confortable. »



Bien que le SARL ne possède pas une banque d’offre de logements en tant que tel, il permet néanmoins d’offrir un large spectre de services regroupés au même endroit, soit :



• Offrir de l’information pertinente et utile aux citoyens vivant une situation d’habitation à risque d’itinérance ou devant se reloger rapidement;

• Accompagner les demandeurs dans leurs démarches de recherche et, au besoin, lors de visite de logement;

• Suivi de repérage de logement sur le marché privé à l’aide d’une rencontre individuelle, soit par téléphone ou par courriel;

• Référencement vers d’autres organismes selon les besoins.



Le service est effectif dès aujourd’hui et les personnes intéressées sont invitées à visiter le site Internet de la MRC au www.margueritedyouville.ca pour plus de détails.