COVID-19 – Nouvelle approche pour la vaccination

Le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, a fait le point sur l’évolution des maladies respiratoires infectieuses au Québec et a précisé les nouvelles recommandations concernant la vaccination contre la COVID-19 et l’administration de la dose de rappel. Ainsi, pour les prochains mois (hiver et printemps 2023), une dose de rappel additionnelle sera recommandée pour : les personnes vulnérables n’ayant jamais eu la COVID-19; les personnes immunodéprimées ou dialysées, qu’elles aient contracté la COVID-19 ou non. La dose de rappel pourra être administrée six mois après la dernière dose reçue. Pour les personnes vaccinées et en bonne santé, la dose de rappel additionnelle n’est pas nécessaire. Ces nouvelles orientations font suite à la publication d’un avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ). Notons que la dose de rappel pourra tout de même être administrée à toute personne qui souhaite la recevoir au cours des prochains mois et que les différentes cliniques de vaccination poursuivront l’offre de vaccination de base. Le nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 recommandé varie selon l’âge, l’antécédent de maladie et l’état de santé de la personne.