Le Choeur Vives Voix présente la comédie musicale Le « CLUE » de la soirée

La troupe Choeur Vives Voix présente la comédie musicale originale Le « Clue » de la soirée. Près de 50 choristes amateurs, dirigés par des professionnels, se produiront sur la scène Jean-Louis Millette du Théâtre de la ville de Longueuil. Sept représentations auront lieu du 7 au 16 avril.

Le Choeur Vives Voix (CVV) est un organisme de bienfaisance ayant pour mission de promouvoir la culture et plus particulièrement le théâtre musical en Montérégie. Il célèbre cette année son 30e anniversaire. Le « CLUE » de la soirée est une comédie musicale ludique et mystérieuse créée par Luc Gauthier et dont la musique est composée par François Monette.

Synopsis :

Un groupe ayant participé ensemble à une activité pendant plusieurs années, se voit invité mystérieusement à passer un week-end entier dans un manoir situé sur l’Île du Cimetière dans le réservoir Baskatong au nord du Québec. Mais par qui? Et pourquoi? Mystère. Plus ils s’approcheront de l’île en question, plus la joie et l’excitation de se revoir feront place à la peur et l’angoisse des lieux. Une fois arrivés au Manoir, un personnel quelque peu énigmatique, dont chacun porte le nom d’un des personnages du célèbre jeu « CLUE », les accueille. Mais le mystère persiste. Nul ne sait qui est l’hôte et pourquoi cette étrange invitation. Le jeu est lancé. Saurez-vous découvrir les indices dissimulés dans le spectacle? Serez-vous en mesure d’identifier… le « CLUE » de la soirée?

Le Choeur Vives Voix, cultivons nos passions!

Site Web : vivesvoix.ca

Les billets sont en vente à la billetterie du théâtre au coût de 27,50$ à 42,50$. Il est possible de faire l’achat en ligne ou par téléphone au 450 670-1616.