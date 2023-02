Des jeunes Bouchervillois participent à la lecture de scénario de la série Haut & Fort

Le 2 février dernier avait lieu une lecture de scénario participative en présence de la scénariste et réalisatrice Élisabeth Desbiens et des deux comédiens principaux retenus pour la série, Laurie Babin et Sam-Éloi Girard.

Cette activité a eu lieu à la Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère à Boucherville, en partenariat avec la ville de Boucherville et a su retenir l’attention et la curiosité d’une vingtaine de jeunes présents. En effet, l’activité a suscité un vif intérêt de la part des participants. Une vingtaine de jeunes et d’adultes ont assisté à la lecture et ont même pu y participer en prenant la voix de certains personnages de la série, rendant l’activité d’autant plus captivante.

Des étudiants en cinéma ont profité de la période de questions pour approfondir leurs connaissances quant à leur milieu de travail futur. D’autres jeunes ont confié être présents présents pour voir « de près » les vedettes de la série, bien connues des jeunes publics.

La scénariste Bouchervilloise Élisabeth Desbiens a annoncé que le projet sera produit par la maison de production montréalaise Roméo & fils avec les producteurs Martin Henri et Francis Corbeil-Savage.

« Je suis très heureuse d’être maintenant accompagnée par des producteurs proactifs avec une équipe engagée qui croient au projet autant que moi »

La série est maintenant en phase de financement pour la production et le tournage pourrait débuter dès l’automne 2024!

« Le développement d’un projet cinématographique prend du temps, je ne suis pas pressée, ça fait déjà 3 ans que je travaille là-dessus. Certains films peuvent prendre dix ans avant d’avoir le financement nécessaire pour être produit », confie-t-elle.

Ce projet de médiation culturelle est possible grâce au financement du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie, région de l’agglomération de la Ville de Longueuil.

Pour plus d’informations : www.hautetfortlaserie.com