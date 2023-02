Une jeune de Varennes s’illustre à la co-animation d’un podcast

La semaine dernière, la toute nouvelle équipe de Génération OUI a eu le bonheur d’enregistrer le premier épisode de la deuxième saison du podcast qui s’illustre par son engagement en faveur de l’indépendance du Québec. Cette équipe politiquement engagée est composée de Marc-Antoine Lemay à l’animation, de Florence Collette, de Varennes, et de David Jauvin à la co-animation.



Âgée de 19 ans et étudiante en Sciences humaines profil psychologie, Florence Collette entame sa première année à la co-animation de Génération OUI. La jeune femme politisée vise à expliquer les idées liées à l’indépendance, l’environnement et le féminisme. Elle souhaite déconstruire les mythes entourant ces projets et ces idées.



« Selon moi, les podcasts c’est un média accessible et simple. C’est une bonne façon de s’adresser directement à un public qui à soif d’apprendre sur un sujet donné. Je suis évidemment une mordue de politique et j’aspire à contribuer à changer le Québec comme l’ont fait les générations précédentes. J’aime parler avec des gens qui ont l’espoir et l’envie d’améliorer le Québec, ça me motive énormément! », explique celle qui revient justement du Parlement étudiant du Québec (PEQ).



Pour cette deuxième saison qui s’amorce, le trio de jeunes indépendantistes prévoit recevoir une panoplie d’invités issus du monde politique. Femmes et hommes politiques, politologues, figures publiques et militants s’assoiront dans le fauteuil d’invité de Génération OUI pour être questionnés sur les différents aspects du projet indépendantiste. Que ce soit sur l’environnement, les relations internationales, la langue, la culture, l’économie, le féminisme, la réconciliation avec les Premières Nations et la nation inuite seront, une diversité de thèmes sera abordée dans le cadre du podcast favorisant les échanges et les discussions.