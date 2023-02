Des trottinettes pour les usagers du transport en commun de la Rive-Sud en 2024 ?

Le Conseil d’agglomération de Longueuil a officiellement adopté, lors de sa séance de janvier dernier, le budget 2023 du Réseau de transport de la Rive-Sud. Un budget de 207,5 millions, en hausse de 2,2 % comparé à celui de 2022. Cela dit, des éléments plus singuliers en ressortent.

Le RTL prévoit mener une étude de faisabilité pour offrir à sa clientèle, en 2024, des trottinettes. Il s’agit d’une proposition de projets prioritaires soit un projet pilote pour mettre des trottinettes en livre service à la disposition de la clientèle du Réseau de transport, un peu comme le sont actuellement les vélos Bixi. Pour l’heure le cout d’un tel projet n’a pas encore été estimé mais le RTL aura peut-être d’autres chats à fouetter en 2023 car la prochaine année amènera son lot de défis importants.

Par exemple le RTL prévoit devoir dépenser jusqu’à 8,5 millions de dollars pour s’arrimer avec la mise en service du fameux REM à Brossard. 6,2 millions $ est le cout estimé pour mettre en service le plan de transition et la mise sur route de 25 bus en continue pour assurer le service vers le REM. 800,000$ sont prévus pour une campagne de communication, 600,000$ seront réservés pour l‘embauche d’une brigade d’agents et 900,000$ servira à mettre sur pied une cellule de crise, au cas où tout ne tournerait pas rond.

Tout le redéploiement des services de transports en commun à la suite des importants travaux dans le tunnel Lafontaine devrait également se traduite par une facture de 8 millions. Plus de lignes de bus, plus de service, l’ajout de départ, la contingence, le transport à la demande et autres composent la facture totale.

Le budget 2023 pourrait cependant être réajusté jusqu’à quatre fois durant l’année, surtout en fonction de l’achalandage car le RTL prévoit revenir à un taux de 85 % de l’achalandage que le Réseau connaissait avant la fameuse pandémie de Covid qui a fait chuter, au plus creux de la vague, la clientèle de plus de 60 % dans les autobus de la Rive-Sud.

Le budget du RTL est financé en partie par les utilisateurs, par les cinq municipalités de l’agglomération de Longueuil ainsi que par l’Autorité régionale des transports de Montréal