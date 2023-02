Une nouvelle ceinture noire au club de Taekwondo de Varennes

Frédérique Gagné du Club Taekwondo de Varennes a récemment gradué à la ceinture noire 1e Dan. Après plusieurs années d’entraînement la jeune athlète obtient sa ceinture avec succès qui comprenait des aspects comme des techniques de coup de pied, un poomsae (forme), du cassage de planches qui comprend la précision et de la force. Elle a aussi livré avec succès un combat pour démontrer ses tactiques et ses stratégies. Pour compléter les exigences un travail écrit a été produit par Frédérique afin de souligner son évolution via la pratique du taekwondo sur les aspects physiques, mental et social