Coupe de curling Strathcona à Boucherville: l’Écosse remporte une rencontre serrée

La toute première présentation d’une étape de la Coupe Strathcona au Club de curling de Boucherville a donné lieu à de beaux moments le dimanche 29 janvier. Cinq matchs ont opposé des équipes du club local à des joueurs en provenance de l’Écosse. Ces derniers, dont plusieurs ont déjà fait leur marque dans le curling compétitif, ont eu le meilleur en remportant trois des cinq rencontres.

Ces résultats ont été ajoutés à ceux compilés depuis trois semaines un peu partout au Canada et serviront à déterminer le gagnant de la Coupe Strathcona, remportée il y a cinq ans par le Canada.

À Boucherville, le dimanche 29 janvier, des dizaines de membres et de visiteurs se sont déplacés pour assister à l’événement. Plusieurs activités ont entouré la présentation, dont une cérémonie protocolaire, un dîner commun, une parade dirigée par un joueur de cornemuse et une présentation surprise des visiteurs avant leur départ du Centre Gilles-Chabot.

Au-delà de la compétition, le passage de la délégation écossaise a été l’occasion de fraterniser et de livrer des matchs de haut calibre, dans le respect de la grande tradition de ce sport olympique, qui attire de plus en plus d’adeptes.