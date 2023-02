Karaté : Marie Dufresne sélectionnée pour les Jeux du Canada

La karatéka Marie Dufresne a été sélectionnée pour représenter le Québec aux Jeux du Canada qui se tiendront à l’Île-du-Prince-Edouard du 18 février au 5 mars prochains.

« Quand j’ai réalisé que je pourrais y participer de justesse en raison de mon âge, j’étais très excitée », commente l’athlète de Boucherville âgée de 17 ans. Ceinture noire, Marie pratique le karaté depuis dix ans et s’entraîne au club kazoku karaté de Sainte-Julie.

Pour se tailler une place, Marie a participé à deux sélections. Elle a terminé en première position au classement cumulatif dans la catégorie kata junior.

Marie vise un top 3 pour sa première participation aux Jeux du Canada. « Je suis très fière d’y participer et je vais profiter au maximum de cette aventure. Je serai en action le 20 février. »

En 2019, Marie a remporté une médaille d’or en kata aux Jeux du Québec. « J’ai travaillé fort, j’étais très déterminée, je savais que j’en étais capable, et je croyais en mon potentiel. J’espère pouvoir répéter cet exploit aux Jeux du Canada. »

« Marie est une athlète déterminée qui fournit beaucoup d’efforts à l’entraînement. Elle a remporté les deux compétitions pour se classer sur l’équipe haut la main, démontrant qu’elle mérite sa place afin d’affronter les meilleures athlètes du pays en kata », a déclaré son entraîneure Kim Charest.

« J’aime le karaté. Ça m’aide beaucoup à gérer mon anxiété. Les principes et les techniques que l’on y apprend rejoignent mes valeurs », confie Marie qui enseigne également cette discipline auprès des plus jeunes. Elle rêve de se rendre au Championnat panaméricain en U21.