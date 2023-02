Relocalisation temporaire du Centre de prélèvements de Varennes au CLSC des Seigneuries de Verchères

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est désire informer la population de la relocalisation temporaire du Centre de prélèvements de Varennes vers le CLSC des Seigneuries de Verchères. Celle-ci s’effectue en raison de la fin du bail dans les locaux du Groupe Jean Coutu qui se termine le 31 janvier 2023 et sera en vigueur jusqu’à ce que les nouveaux locaux du Centre de prélèvements, situés au Centre multifonctionnel, soient prêts à accueillir la clientèle. Informations utiles : Adresse du CLSC des Seigneuries de Verchères 90, montée Calixa-Lavallée Verchères (Québec) J0L 2R0 Comment prendre rendez-vous? En ligne, sur le portail Clic Santé : https://portal3.clicsante.ca/. Nous tenons à rassurer la population que les services de transports pour les personnes à mobilité réduite se rendront au CLSC des Seigneuries de Verchères et nous les remercions grandement pour leur compréhension.