Le député Barsalou-Duval souhaite la bienvenue aux nouveaux citoyens de la circonscription !

Dans le cadre du 75e anniversaire du drapeau québécois, le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères Xavier Barsalou Duval a invité les nouvelles citoyennes et les nouveaux citoyens de sa circonscription à une cérémonie d’accueil afin de souligner l’importance de leur apport à notre communauté et au Québec.



« C’est une joie pour moi de souhaiter la bienvenue à de nouvelles citoyennes et à de nouveaux citoyens du Québec, qui étaient au nombre de 262 dans la circonscription entre janvier et novembre 2022. Je leur transmets mes plus chaleureuses félicitations et toute mon admiration en regard du long processus qu’ils ont dû suivre pour y arriver. En effet, le fait de se déraciner de son pays d’origine pour venir s’établir à l’étranger peut parfois se révéler une expérience éprouvante. Voilà pourquoi il est important que les nouveaux arrivants se sentent bien accueillis au Québec afin d’éviter qu’ils s’isolent et ainsi favoriser leur pleine intégration parmi nous », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.



Au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, plus de 120 personnes étaient présentes pour les accueillir et de ce nombre, deux conseillers de la Ville de Varennes, madame Carine Durocher et monsieur Gaétan Marcil se sont fait une joie de rencontrer, entre autres, les nouveaux citoyens de Varennes.



« Ces immigrants issus de partout au monde ont choisi le Québec comme terre d’accueil ; ils parlent français et ils viennent enrichir notre société par leurs talents, leurs compétences et leur originalité propre. Plusieurs d’entre eux forment des familles et ont participé à la soirée, en compagnie de leurs enfants. C’était touchant de voir ces jeunes gens tout sourire et tournés vers l’avenir, défiler à l’avant pour recevoir leur certificat de bienvenue. En conclusion, je peux affirmer que ce fut un événement haut en couleur et riche en émotion et j’espère pouvoir renouveler l’expérience l’an prochain », a conclu le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères.