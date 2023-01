Détruire une partie importante du Parc de Normandie, c’est inacceptable!

M. le Maire de Boucherville

Un peu avant Noël, dans le journal local, on nous apprend que la Ville s’apprête à céder au Centre de services scolaire des Patriotes une partie importante du Parc de Normandie pour construire une école. Une annonce insidieuse qui n’a jamais été précédée par une information quelconque aux citoyens concernés.

Nous sommes en faveur de la construction d’une école pour instruire notre jeunesse. Nous sommes résolument du côté des jeunes générations, du côté de ceux qui plaident de soustraire les stationnements asphaltés, goudronnés et bétonnés (ilot de chaleur) qui ne servent que trop peu, en lieu et place des espaces verts.

C’est une faute morale grave aujourd’hui que de réduire la qualité de l’air, d’amputer tout espace vert et d’abattre des arbres pour palier à une mauvaise planification ou politique urbanistique. On ne remplace pas les bienfaits d’un parc donné en en développant un autre à des kilomètres de distance!

Boucherville a acheté à grands frais, au cours des dernières années, plusieurs terrains dans le but d’y créer des parcs et autres espaces verts. Il serait plus simple d’utiliser une partie de ces terrains non encore aménagés pour développer une école que de détruire un parc existant.

Monsieur le maire, on n’en veut pas de votre projet de charcuter le Parc de Normandie, pour quelque raison que ce soit. Cherchez un peu ailleurs pour un meilleur endroit et vous en trouverez! Dans les valeurs de la Ville de Boucherville, on appelle à la participation citoyenne. C’est beau de participer mais encore faut-il être écouté!



Signé : Collectif citoyens pour la sauvegarde du Parc de Normandie