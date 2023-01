La population de la Rive-Sud invitée à réduire la consommation d’eau du 30 janvier au 13 février

Les travaux reprennent au Centre d’épuration Rive-Sud (CERS) du 30 janvier au 13 février pour le remplacement du troisième et dernier dégrilleur. Il s’agit de l’étape finale du remplacement de ces équipements de prétraitement des eaux usées qui servent à intercepter les plus gros débris présents dans l’eau quand elle arrive à l’usine située sur l’Île Charron. La collaboration des résidents, commerçants et industries de Boucherville et du territoire desservi par le CERS est requise afin de réduire l’utilisation de l’eau, dans le but de minimiser les risques de surverse d’eaux usées au fleuve pendant les travaux.

Pendant cette période, l’usine, qui traite les eaux usées de Boucherville, Brossard, Longueuil et Saint-Lambert, fonctionnera aux deux tiers de sa capacité, soit une capacité suffisante pour traiter la quantité d’eaux usées qui arrive habituellement à l’usine par temps sec, c’est-à-dire en dehors des périodes de redoux, de fontes des neiges ou de pluies abondantes, ce qui est habituellement le cas à cette période de l’année. Les dates des travaux ont été retenues stratégiquement en fonction des données météorologiques.