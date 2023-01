La Galerie Vincent-D’Indy accueille l’exposition L’écho de la nature de Johanne Pion

Du 25 janvier au 5 mars, la Ville de Boucherville présente l’exposition L’écho de la nature, de Johanne Pion, à la Galerie Vincent-D’Indy située au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Artiste bouchervilloise, Johanne Pion a commencé le pastel sec il y a sept ans, lorsque sa mère pastelliste professionnelle a graduellement dû cesser sa pratique pour des raisons de santé. Pour lui rendre hommage, elle a étudié ce médium à l’école de peinture Mélissa Brault et également avec des pastellistes américains. Depuis 2018, elle expose à Boucherville et aux États-Unis.

Inspiration

Les paysages sont sa source d’inspiration artistique, car ils présentent d’infinies possibilités créatives. Les pastels secs sont au service de l’émotion suscitée par les différentes atmosphères proposées par l’environnement qui l’entoure. Son projet d’exposition a pour objectifs de partager la spécificité de chacun des panoramas qu’elle peint et de susciter une sensibilité à la beauté de la nature chez l’observateur.

Vernissage : 29 janvier 2023, 13 h