Trois ressources incontournables pour les personnes handicapées de Boucherville

Selon le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Boucherville, plus de 4 000 Bouchervillois vivent avec un handicap. Voici trois organismes incontournables de Boucherville consacrés à ces personnes.



Le Centre de Répit-Dépannage aux Quatre Poches

Cet organisme propose des séjours stimulants et sécuritaires aux enfants et aux adultes de la Montérégie présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA), avec ou sans handicap physique. Le Centre offre ainsi aux membres de la famille un moment de repos et de ressourcement. Info : https://centrequatrepoches.org/



L’APPARTenance

Cet organisme offre depuis 12 ans des appartements supervisés pour huit adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Les résidents vivent ainsi dans un milieu stable et sécuritaire, tout en sentant qu’ils font partie intégrante de la communauté. Info : https://aeahbv.org/



Loisirs et répit Sans Limites

Créée il y a 36 ans, cette ressource propose des activités aux enfants, adolescents et adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme et/ou une déficience intellectuelle (avec ou sans handicap physique), ainsi que des séjours en chalet et des voyages, tout en offrant des moments de répit à leurs proches. Info : https://www.facebook.com/LAPPARTenance-150260895040066/