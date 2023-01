Plus de 400 convives à la soirée retrouvailles de la Chambre de commerces et d’industries de la Rive-Sud

Après deux ans d’absence, c’était le retour, jeudi dernier du toujours attendu et couru rendez-vous annuel de début d’année de la présidence de la Chambre de commerces et d’industries de la Rive-Sud. Plus de 400 personnes en ont profité pour se souhaiter une bien bonne année 2023 remplie de projets, de succès et de bonnes affaires. De nombreux élus de tous les paliers étaient aussi sur place pour prendre le pouls de la communauté d’affaires qui semblait tout de même positif bien que plusieurs aient évoqué l’inflation et la pénurie actuelle d’emploi comme un frein important à la progression de nombreuses industries de la Rive-Sud.