METRO remet plus de 74 000 $ aux banques alimentaires de la Montérégie

METRO inc. a remis 74 037 $ aux organismes d’aide alimentaire de la Montérégie dans le cadre de sa nouvelle campagne annuelle multibannière Ensemble en santé, visant à lutter contre l’insécurité alimentaire. Ce montant sera redistribué auprès de Moisson Rive-Sud, Moisson Sud-Ouest et SOS Dépannage Moisson Granby.

Celle-ci se déroulait en novembre et décembre derniers dans toutes les bannières de la grande famille METRO : Metro, Super C, Première Moisson, Adonis, ainsi que dans les pharmacies Jean Coutu et Brunet du Québec. Grâce à la générosité exceptionnelle de la clientèle, 486 195 $ ont été remis aux Banques alimentaires du Québec et redistribués auprès de ses membres Moisson et membres associés à travers la province. Afin d’optimiser l’impact de la campagne, METRO fait un don supplémentaire de 250 000 $, portant à 736 195 $ le montant remis à l’organisme. Les enjeux liés à l’insécurité alimentaire et à l’accès aux produits de premières nécessités sont plus importants que jamais. En effet, ce sont plus de 2,2 millions de demandes par mois qui sont adressées aux organismes, une hausse de 20 % en comparaison à l’année dernière. Faisant partie intégrante du paysage communautaire et du quotidien des Québécois·e·s, METRO est fière de la contribution et de la mobilisation de ses magasins et pharmacies affiliées en soutien à la cause. Contribuer au bien-être économique et social des communautés dans lesquelles elle est présente est au cœur des pratiques d’affaires et de la culture d’entreprise chez METRO.

« Les Banques alimentaires du Québec sont heureuses de compter parmi leurs plus proches partenaires METRO, qui soutient la cause de la lutte contre l’insécurité alimentaire toute l’année », a commenté Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

« Cette contribution de la part de la grande famille METRO arrive à point, alors que les organismes d’aide alimentaire ont été fortement sollicités durant la période des fêtes. À toute l’équipe et à la clientèle des bannières de METRO, un grand merci de nous aider à nourrir les plus vulnérables de notre société. Nous en avons besoin plus que jamais. »

Au total, la campagne inaugurale multibannière Ensemble en santé a permis d’amasser 2,8 M$ au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Cette grande campagne annuelle s’ajoute aux initiatives déjà en place chez METRO, notamment le Programme de récupération en supermarchés, qui permet de recueillir et redistribuer les produits invendus mais encore tout à fait propres à la consommation à quelque 1 200 organismes communautaires.

En 2022 seulement, l’entreprise a remis une valeur de 50 M$ en denrées alimentaires, soit l’équivalent de 4,5 M de kilos de nourriture ou 9 M de repas aux banques alimentaires du Québec et de l’Ontario.

À ceci s’ajoute une contribution financière de 5,5 M$ à différentes causes. Pour en savoir davantage sur l’implication de METRO dans les communautés, visitez metro.ca/responsabilite.