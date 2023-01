Les changements climatiques s’imposent à l’ordre du jour à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 17 janvier dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

Lorsqu’il s’est adressé au public, le maire Mario Lemay a précisé que les changements climatiques avaient des conséquences sur le territoire de la ville, tout en se croisant les doigts pour la tenue des Julievernales, prévues les 28 et 29 janvier prochains.

« Depuis plusieurs années, les conditions hivernales deviennent de plus en plus chaudes et difficiles pour la formation de glace. Malheureusement, cette année est encore pire. Le lac des Outardes du parc Edmour-J.-Harvey nous préoccupe particulièrement. Cette année, l’épaisseur de la glace est 76 % plus mince que durant l’hiver 2019-2020. Pour des raisons de sécurité, pour nos employés et pour nos patineurs, cette situation nous force à ne pas offrir de patinage sur le lac des Outardes cette année. Cette situation nous attriste, car on ne peut que constater l’impact des changements climatiques sur nos patinoires. Le conseil devra se pencher sur les solutions pour continuer à offrir des patinoires extérieures de qualité. »

• Le conseil a décrété les travaux et a confirmé l’affectation des sommes inscrites à la réalisation des projets 2023 du programme triennal de dépenses en immobilisations 2023 2024 2025, soit 58 500 $ dans le fonds de parcs et terrains de jeux; 334 110 $ au fonds de roulement qui sera remboursé en versements égaux sur une période de cinq ans, soit de 2024 à 2028; 15 000 $ à même les activités de fonctionnement; 15 000 $ pris dans l’excédent de fonctionnement affecté aux immobilisations.

• Les élus ont confirmé au ministère des Transports du Québec l’intention de Sainte-Julie d’acquérir le lot 6 015 321 du Cadastre du Québec uniquement dans le but de le revendre au Centre de la petite enfance Julie-Soleil.

• La Ville a adjugé le contrat concernant l’achat et la livraison d’un camion autopompe neuf à l’entreprise 2968-8280 Québec (L’Arsenal) pour total de 1 252 362,89 $, toutes taxes comprises.

• La Municipalité a versé une aide financière de 331 257,66 $ au Centre de la culture et du sport Sainte-Julie (CCSSJ) en quatre versements égaux, soit aux mois de janvier, avril, juillet et octobre, afin d’offrir des activités aquatiques abordables pour la clientèle jeunesse. Le conseil a également versé 216 465,74 $ au CCSSJ, en janvier 2023, afin d’aider l’organisme à s’acquitter des dépenses reliées aux opérations courantes, à l’entretien des bassins d’eau et du bâtiment ainsi qu’aux frais de financement de l’immeuble.

• Les élus ont accordé à la Maison des jeunes de Sainte-Julie une aide financière de 41 761,75 $ pour l’année 2023, payable en deux versements égaux de 20 880,88 $, le 20 janvier et le 15 juin.

• Finalement, le conseil a convenu que le Règlement 1301 encadrant l’exercice d’un droit de préemption, qui permet à la Ville d’acheter un bâtiment ou un terrain en priorité pour réaliser des projets au bénéfice de la collectivité, soit présenté pour adoption à une séance distincte du conseil.

Le maire a également rappelé que le 25 janvier prochain, ce sera la journée Bell Cause pour la cause. « Cette journée a comme objectif de sensibiliser la population aux enjeux liés à la santé mentale au Canada. La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à participer à l’événement en grand nombre. Si vous avez besoin de parler à ce sujet, les organismes Phobies-Zéro et 211 Grand Montréal sont là pour vous. »