Le vaccin contre la grippe est efficace à… 50 %!

En se basant sur les données scientifiques préliminaires, on peut constater que le vaccin actuel contre l’influenza est efficace à près de 50 %.

Selon l’institut national de santé publique du Québec, ce taux est acceptable, car on considère généralement que le vaccin antigrippal donne de bons résultats quand son efficacité atteint 60 % et plus.

Soulignons à ce sujet qu’en février de chaque année, l’Organisation mondiale de la Santé tente d’anticiper quelles souches virales domineront la circulation de la grippe. Par la suite, les compagnies pharmaceutiques produisent les vaccins en fonction de ces estimations. Toutefois, en 2014, une « dérive antigénique importante » s’est produite, ce qui a fait en sorte que les souches d’influenza qui ont sévi au Québec étaient différentes de celles qui étaient incluses dans le vaccin. En bout de ligne, son efficacité était nulle (0%), ce qui n’a pas été sans conséquence, car la grippe provoque près de 4 000 décès par année au Canada.

À la mi-janvier, un peu plus de 20 % de la population a été vaccinée contre la grippe au Québec, selon les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Présentement, l’influenza de type A, qui est d’abord observé lors de la saison grippale, est en baisse au Québec, alors que celle de type B devrait faire une remontée au cours des prochaines semaines, mais la plupart du temps, c’est moins abondant que le A.

Il faut rappeler en terminant que, dans le contexte de propagation intensive des virus respiratoires hivernaux, le vaccin contre la grippe est exceptionnellement offert gratuitement à tous durant la campagne de vaccination 2022-2023 au Québec.









Grippe et rhume

Il ne faut pas confondre grippe (influenza) et rhume puisque ce dernier est une infection plus banale des voies respiratoires. Il provoque rarement la fièvre, les maux de tête et les courbatures, de même que les nausées et les vomissements, contrairement à la grippe.

Pour obtenir plus d’information sur la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, vous pouvez consulter le site www.santemonteregie.qc.ca/santepublique ou aussi www.infogrippe.gouv.qc.ca.

En plus du vaccin, vous pouvez augmenter votre protection contre la grippe et autres virus en adoptant des mesures d’hygiène toutes simples. Aussi souvent que nécessaire, il faut :

• Se laver les mains avec de l’eau et du savon (le savon antibactérien n’est pas nécessaire).

• Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir de papier lorsqu’on tousse ou éternue.

• En l’absence d’un mouchoir de papier, tousser dans le pli du coude ou dans la partie supérieure du bras.

• Jeter les mouchoirs dans une poubelle, puis se laver les mains.

• Éviter de visiter des personnes âgées ou souffrant d’une maladie chronique lorsqu’on est malade.

(Mention de source : Santé Montérégie)