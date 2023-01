Élue mairesse de Longueuil en novembre 2021, Catherine Fournier ne semble pas avoir vécu l’année 2022 comme une marche dans le parc. Si, on plan professionnel et politique les choses semblent s’être bien passées, au plan personnel, la jeune mairesse avoue, dans un message sur les réseaux sociaux, avoir pleuré toutes les larmes de son corps, sans nécessairement y préciser pourquoi.

Voici d’ailleurs le message qu’elle livrait à la fin de l’année :



« J’aurais pu me limiter à ma petite vidéo recap-trendy. J’aurais aussi pu ajouter encore plus de photos de travail, d’entrevues, de resto (surtout des huîtres, vous commencez à me connaître), d’escapades à Miami ou de selfies avec Valérie. La vérité, c’est qu’au-delà de ma vie professionnelle épanouie et de ma vie sociale bien garnie, l’année 2022 a été particulièrement difficile pour moi sur le plan personnel. Cette photo l’incarne en elle-même. Je m’y vois fidèle au poste, tôt à l’hôtel de ville en préparation pour une conférence de presse, alors que je venais de passer une nuit blanche à pleurer toutes les larmes de mon corps. La vraie vie, c’est ça aussi.

Entre les deuils (au sens propre comme au figuré), les moments éprouvants et les épreuves dont j’aurais bien aimé me passer, au terme de cette année, je ne sais pas trop si le fait de m’occuper autant fut positif (clairement championne de la discipline «se changer les idées») ou négatif (loin d’être compétitive pour gagner la médaille du rythme de vie le plus équilibré), mais chose certaine : je suis passée à travers, plus que jamais prête à entamer un nouveau calendrier.

Si certaines peines ne s’effacent jamais tout à fait, quel sentiment libérateur que celui du moment où les nuages finissent finalement par se dissiper. Je réalise néanmoins ma chance. Dans mon cas, tout est bien qui finit (vraiment très) bien. À celles et ceux qui vivent une période plus chaotique, derrière les apparences des réseaux sociaux : j’envoie plein d’amour. Santé et bonheur pour 2023. Y a que ça qui compte »