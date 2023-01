Un statut juridique pour le fleuve

Le citoyen André Lafrance, appuyé dans sa démarche par Guy Morin d’Environnement Nature Boucherville, a demandé aux élus municipaux l’adoption d’une résolution visant à reconnaître le fleuve Saint-Laurent comme entité juridique.

Il a précisé que cette demande de reconnaissance est une initiative de l’Alliance Saint-Laurent créée par l’Observatoire international des droits de la nature et qu’elle a pour objectif de protéger non seulement des espèces menacées, mais tout un écosystème.

Il a de plus mentionné qu’une quinzaine de villes, dont récemment la Ville de Sorel-Tracy, ont adopté une résolution d’appui à l’Alliance Saint-Laurent.

Le maire Martel a promis d’analyser cette demande tant à la Ville qu’au conseil de l’agglomération de Longueuil.