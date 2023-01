50e anniversaire du Club Optimiste de Sainte-Julie

Le Club optimiste Ste-Julie fêtera ce 18 février son 50e anniversaire de fondation.



Le Club est toujours aussi impliqué au sein de projets de service communautaire pour les jeunes de notre communauté.

Notre club est fier du travail accompli depuis toutes ces années au sein de la collectivité locale et auprès des enfants que nous avons pu servir.



Parmi les activités organisées par le Club optimiste au fil des ans nommons : le club « disons non aux drogues », la troupe de théâtre « les vagabonds », les soirées d’échecs, la course de boîtes à savons, l’activité « bricole ton traîneau », les lettres au Père Noël, le nettoyage au Camp Papillon, la soirée



Halloween et beaucoup d’autres.



Optimiste Francophone Canadienne est une entité indépendante avec une affiliation à Optimist International. Nouvellement structuré, l’OFC regroupe tous les clubs Optimistes de langue française du Québec, de l’est de l’Ontario et du Nouveau Brunswick.



Pour des informations sur nos activités veuillez communiquer avec Mme Sophie Gagné, Présidente du club.