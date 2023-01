La crise du verglas, 25 ans plus tard: entraide et courage des agriculteurs de la Montérégie

Il y a 25 ans exactement débutait l’une des plus graves catastrophes du Québec : la crise du verglas. En Montérégie, plus de 3 300 entreprises agricoles situées au cœur du « triangle noir » ont durement été éprouvées. Le réseau électrique s’est effondré le 6 janvier. Dès cet instant, certaines installations devaient rapidement obtenir un apport constant en électricité pour assurer la survie des animaux. Plus de 50 bénévoles ont contribué à coordonner les locations de génératrices.



« L’entraide et le courage des agricultrices et agriculteurs ont permis de maintenir les services essentiels aux fermes sans électricité. Vingt-cinq ans plus tard, il est fondamental de se remémorer cet épisode marqué par l’engagement et la solidarité portés par le syndicalisme agricole », affirme le président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, M. Jérémie Letellier.



En quelques heures seulement, en pleine tourmente, des postes de distribution de génératrices ont été implantés dans les zones les plus sinistrées, là où les poteaux d’Hydro-Québec s’étaient écrasés dans les champs et sur les routes. Des convois de génératrices ont par la suite été dirigés vers les postes de distribution, sous la responsabilité des présidents et d’autres dirigeants des syndicats locaux de l’UPA. De là, les génératrices ont été redirigées vers les fermes les plus touchées.



« Il fallait faire vite, on s’est donc naturellement organisé. Durant une trentaine de jours, des équipes composées de dirigeants et de membres de l’UPA se sont relayées 24 h sur 24 aux postes de distribution de génératrices », relate M. Christian St-Jacques, Éleveur de porcs à Saint-Pie et bénévole lors des événements.



Les ravages du verglas sur les arbres ont aussi endommagé gravement plusieurs productions, notamment l’acériculture, la pomiculture et la foresterie.



Les producteurs agricoles ont par la suite collaboré à l’élaboration du tracé pour la construction d’une nouvelle ligne de transport d’électricité de 735 kV partant du poste Des Cantons (Estrie) jusqu’au poste Hertel (Rive-Sud de Montréal). Nommée la ligne des Cantons-Hertel, cette infrastructure a permis de fiabiliser le réseau électrique québécois.



La crise du verglas 1998 en chiffres :



1 000 génératrices prêtées à l’Union des producteurs agricoles

511 génératrices transitent par Saint-Hyacinthe vers 760 entreprises

450 acériculteurs et 125 pomiculteurs déposent une demande pour obtenir des ouvriers supplémentaires

Plus de 400 ouvriers affectés au nettoyage

50 bénévoles