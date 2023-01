62 étudiants célébrés au Gala de l’excellence de la Fondation du Cégep et de l’ÉNA

Soixante-deux étudiantes et étudiants ont été salués pour leur détermination, leur dépassement et leur engagement dans la vie étudiante, lors du Gala des bourses de l’excellence de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA).



En tout, 40 750 $ ont été remis dans le cadre de cette 36e édition, majoritairement grâce à la générosité de donatrices, de donateurs et de précieux partenaires.



Cinquante boursières et boursiers ont reçu une bourse d’excellence, alors que douze d’entre eux étaient récipiendaires d’une bourse Odyssée afin de souligner l’expérience acquise par le biais des activités étudiantes et de l’engagement communautaire.



Excellence, persévérance et engagement

« Il n’y a pas d’excellence ou d’engagement significatif sans travail et effort, a exprimé le directeur général du Cégep, Sylvain Lambert. Parmi nos lauréates et nos lauréats, généralement toutes et tous ont travaillé avec constance et ont aussi eu des défis à surmonter. »



« Vous êtes des personnes inspirantes et engagées. Lorsque vous avez un tel talent, partagez-le, servez-vous-en pour devenir des modèles pour vos pairs et n’hésitez pas à vous engager au Cégep ou dans votre communauté, a-t-il dit. Ce conseil, il est valable pour votre parcours scolaire, mais également pour votre parcours de vie. »



Fière de célébrer l’excellence

Comme la persévérance scolaire, le soutien financier et l’engagement étudiant, reconnaître le parcours scolaire d’étudiantes et d’étudiants qui brillent et s’engagent dans la réussite de leurs études supérieures fait partie des grandes orientations philanthropiques permettant à la Fondation de poursuivre sa mission de soutenir la réussite et l’épanouissement de la population étudiante du Cégep et de l’ÉNA.



« L’excellence, c’est un résultat. Le résultat d’efforts déployés en amont avant d’y parvenir, soutient Geneviève Déry, directrice générale de la Fondation du Cégep et de l’ÉNA. À la Fondation, il est important de souligner cette forme de persévérance et de permettre aux étudiantes et aux étudiants de récolter les fruits semés durant leurs parcours. »



La directrice générale a par ailleurs tenu à reconnaître le travail, la rigueur, l’engagement et, parfois, les sacrifices, qu’ont dû faire certaines boursières et certains boursiers pour obtenir leur bourse d’excellence. « Ne vous comparez pas aux autres, a-t-elle dit. Soyez fiers de vos petites et de vos grandes histoires. Qu’ils soient plus ardus ou, parfois, plus fluides, tous les parcours méritent d’être célébrés. »



Dans le cadre de l’édition 2022 du Gala de l’excellence, la Fondation tient à remercier (en ordre alphabétique) : l’Association des cadres du cégep Édouard-Montpetit ; l’Association des opticiens du Canada ; l’Association québécoise des centres de la petite enfance ; Biron Groupe Santé ; Imagix – Imagerie Médicale ; Iris ; Johnson & Johnson ; le Laboratoire dentaire Lafond & Desjardins ; le Laboratoire dentaire Morisset ; New Look ; Oko Vision ; Opto-Réseau ; l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec ; le personnel du Cégep et de l’ÉNA ; Serge Brasset, fondateur de la Fondation ; Skytech Communications et le Syndicat des professionnels du cégep Édouard-Montpetit.



Les bourses Odyssée sont remises grâce à l’Association générale étudiante du cégep Édouard-Montpetit, au Conseil de vie étudiante de l’ÉNA et à la Coop Édouard-Montpetit.