La Relève, un format plus compact mais avec toujours autant d’impact

Votre journal La Relève a célébré en 2022 son 35e anniversaire. Nous sommes sur une belle lancée et la nouvelle année s’annonce tout aussi fébrile, mais également remplie de défis.

À ce titre, et pour minimiser les impacts de l’inflation, de la hausse des taux d’intérêt, des augmentations de coûts du papier, de la main-d’œuvre et de tout le reste, nous avons opté pour un nouveau format de journal, de quelques centimètres de hauteur de moins que nos éditions habituelles.

Plus tabloïd, plus dynamique, plus compact, mais un journal qui aura toujours autant d’impact.

Cette nécessaire adaptation vise deux objectifs : minimiser les impacts des hausses de tarifs pour nos partenaires commerciaux et institutionnels; réduire par la même occasion d’environ 15 % notre consommation de papier, donc une réduction de notre empreinte environnementale.

En termes d’information et de nouvelles, cette modification de format ne changera en rien la couverture des activités et de l’actualité de Boucherville, de Sainte-Julie, de Varennes et de Longueuil.

Être le reflet de la vitalité de nos communautés, c’est ce que nous nous faisons depuis 35 ans, et c’est encore et toujours notre vision et notre mission pour les années à venir.

Charles Desmarteau