Bilan des 2 ans de l’initiative Productivité Innovation d’Investissement Québec: 451,1 M$ investis en Montérégie

Un peu plus de deux ans après le lancement de son initiative Productivité innovation, Investissement Québec dresse un bilan positif de ses interventions en Montérégie. Depuis 2020, le soutien financier et l’accompagnement offert par la société d’État dans le cadre de l’initiative ont permis d’accroitre la productivité des entreprises, de faire avancer rapidement la maturité technologique des manufacturiers et de multiplier l’adoption de technologies et de procédés innovants.

Après seulement deux ans, les experts d’Investissement Québec basés en Montérégie ont permis de soutenir les entreprises de la région dans leurs projets visant à accroitre leur productivité et leur compétitivité. Pour preuve, la société d’État a soutenu 97 projets dans le cadre de l’initiative Productivité Innovation, totalisant 451,1 millions de dollars de financement, à travers ses fonds propres et comme mandataire du gouvernement du Québec.

Pour l’ensemble du Québec, ce sont quelques 688 projets qui ont été soutenus, représentant des interventions financières de plus de 2 milliards de dollars. La valeur totale des projets dépasse les 6 milliards $. Au cours de la même période, Investissement Québec – CRIQ a effectué quelques 3678 accompagnements afin d’aider les entreprises à réaliser un projet technologique comme visant à amorcer une transformation numérique ou automatiser des opérations.

« Notre équipe régionale est en mesure d’offrir le soutien financier, technologique et stratégique nécessaire aux entreprises pour amorcer ou poursuivre leur transition technologique et augmenter leur compétitivité. Avec les différents moyens dont nous disposons, nous sommes en mesure de propulser les entreprises et d’avoir des impacts concrets pour accroitre la productivité et l’innovation des entreprises de la région », souligne Patrick Guilbault, directeur régional principal, Québec Centre chez Investissement Québec.

Initiative Productivité Innovation

Mise en place à l’automne 2020, l’initiative Productivité innovation vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises d’ici par la productivité et l’innovation. Des solutions financières et de l’accompagnement, notamment technologique offert par Investissement Québec – CRIQ, sont accessibles aux entrepreneurs et entrepreneures, aux dirigeants et dirigeantes d’entreprise de toutes les régions du Québec pour améliorer la productivité en misant sur l’innovation sous toutes ses formes, en ayant recours à la numérisation, la robotisation, l’impression 3D ou à l’intelligence artificielle.

Pour l’initiative Productivité innovation, Investissement Québec et le gouvernement du Québec se sont donné une cible de financement de 2,4 milliards $ sur quatre ans à l’échelle nationale, en complémentarité avec les propositions des institutions financières et des partenaires privés. À mi-parcours, la cible est atteinte à 84 % et les projets d’investissement continuent d’affluer.

« Le contexte économique engendre aussi de nouvelles opportunités pour les entreprises. Les transitions démographique, numérique et climatique redéfinissent l’environnement d’affaires avec lequel elles doivent composer. L’intégration des technologies, par l’automatisation et le numérique, fait partie des solutions aux

défis des entreprises, notamment aux besoins de main-d’œuvre. Plus que jamais, les entreprises ont besoin

de solutions créatives qui allient financement et accompagnement, et c’est ce qui explique le succès de l’initiative Productivité Innovation », soutient Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec.

Au-delà du financement, des activités de mobilisation courues

L’initiative Productivité innovation, c’est aussi une gamme d’outils et d’activités pour inspirer et aider les entrepreneurs et les dirigeants d’entreprises à passer à l’action en matière d’innovation et de productivité. Par exemple, 31 labs Productivité innovation, qui sont à la fois des vitrines pour des entreprises innovantes et des forums d’échange virtuels, ont été tenus dans les 17 régions du Québec au cours des deux dernières années, réunissant 550 entrepreneurs et dirigeants d’entreprises.

Une solution accessible et flexible

Rappelons que l’initiative Productivité innovation s’adresse aux entreprises des secteurs de la fabrication, des mines, de la construction, du commerce de gros, du commerce de détail, du transport et de l’entreposage, des services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que des services de gestion des déchets et d’assainissement, couvrant ainsi toute la chaîne de valeur manufacturière.

L’initiative Productivité innovation propose du financement avec des modalités avantageuses, dont des prêts dotés de moratoires de remboursement du capital pouvant aller jusqu’à 48 mois. L’activité d’accompagnement d’Investissement Québec – CRIQ est en forte croissance et vient en support aux entreprises dans leur transition numérique et technologique, l’accroissement de leur productivité et de leur compétitivité, l’amélioration de leur performance environnementale et la mise en marché de produits innovants et performants.

Pour en savoir plus sur l’initiative Productivité innovation, consultez productiviteinnovation.com