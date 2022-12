Dix tonnes de déchets retirés des rives du fleuve Saint-Laurent

En place depuis septembre 2021, les équipes de Stratégies Saint-Laurent et de Missions 1000 Tonnes clôturent le Projet Opération Saint-Laurent constitué d’activités de nettoyage sur les berges du Saint-Laurent ainsi que d’autres initiatives de mobilisations auprès de citoyens et citoyennes, de municipalités, d’entreprises et d’institutions scolaires.

Pour le projet Opération Saint-Laurent, l’heure est donc au bilan. Les corvées de nettoyages, au nombre de 27, ont permis de retirer 10 tonnes de déchets des rives du fleuve Saint-Laurent en 1 an et demi et ce, sur une superficie totale de 417 hectares, l’équivalent de 834 terrains de football. Les activités de nettoyages s’effectuaient en collaboration avec plusieurs partenaires régionaux. En effet, ce sont 37 organisations diverses, villes, écoles, entreprises et OBNL qui ont mis la main à la pâte. 930 bénévoles, jeunes et moins jeunes, étudiants, travailleurs et retraités ont aussi directement contribué aux corvées. D’ailleurs, plus de 500 d’entre eux ont profité de ces événements pour prendre des engagements visant à réduire leur empreinte plastique. En effet, Opération Saint-Laurent fut également une occasion de solliciter des engagements citoyens, d’entreprises, d’écoles et de municipalités visant à réduire collectivement notre impact plastique sur le vaste écosystème du fleuve.

Enfin, ce projet visait aussi à transmettre des connaissances en lien avec l’enjeu des plastiques dans le Saint-Laurent. 12 conférences ont ainsi été offertes, gracieusement, dans les institutions scolaires, mais également auprès de municipalités ou lors d’événements. Une campagne de communication dans les médias sociaux a également permis de toucher un vaste public. Les organisateurs du projet estiment que plus de 200 000 Québécois ont été touchés et informés lors de ce projet.

Pour Jean-Éric Turcotte, directeur de Stratégies Saint-Laurent : « Ce type projet remporte un grand succès, car il est basé sur la collaboration et la mobilisation autour d’un enjeu où tous les gestes comptent et pour lequel le citoyen, peu importe son âge, a la capacité de contribuer. Quand ce genre d’initiative est, de plus, portée par des municipalités, des industries et des commerces, des institutions scolaires, sa portée s’en trouve décuplée ».