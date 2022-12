La Ville de Sainte-Julie cesse la récupération des bouchons de liège

En décembre 2019, la Ville de Sainte-Julie annonçait sa participation à la récupération des bouchons de liège en partenariat avec l’organisme ReCORKTM. Cette nouvelle initiative s’arrimait à la volonté de la Ville de réduire son empreinte environnementale et d’offrir aux citoyens de meilleures pratiques environnementales. Malheureusement, les données recueillies au cours des trois dernières années ne sont pas concluantes et poussent la Ville à cesser la récupération de cette matière.

En effet, combinés aux GES (gaz à effets de serre) produits, au calcul du cycle de vie non disponible auprès du CIRAIG (Centre international de référence sur l’analyse du cycle de vie et la transition durable) et à la gestion importante sollicitant plusieurs services municipaux, le geste de récupération des bouchons de liège n’apparait plus positif pour l’environnement. Pour toutes ces raisons, la Ville de Sainte-Julie cesse dès maintenant la récupération des bouchons de liège à ses bureaux municipaux. Un triste constat démontre que 60 % des bouchons reçus sont composés de

matières qui ne sont pas acceptées chez ReCORKTM. La population récupère donc l’ensemble des bouchons de bouteilles de vin et non seulement le liège. Ce 60 % fait donc la route jusqu’en Asie pour être ensuite déposé aux ordures, ce qui constitue un problème majeur.

Rappelons que le verre tel que les bouteilles de vin ou kombucha, vases ou tous autres objets de verre qui ont un potentiel de valorisation peut toujours être recyclé dans le conteneur situé à l’hôtel de ville, derrière la bibliothèque, au 1580 chemin du Fer-à-Cheval. Il est aussi toujours possible, pour les citoyens, de déposer les piles désuètes dans les bornes mises à leur disposition ainsi que les crayons qui ne fonctionnent plus. Dans le cadre de son Plan Vert, la Ville souhaite toujours

mettre en place des actions et initiatives pour réduire son empreinte environnementale et reste à l’affût de toutes nouvelles procédures de récupération locale. Pour plus de renseignements, il est possible de consulter la page Matières résiduelles (sainte-julie.qc.ca).