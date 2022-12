Des podiums pour Bourque et Lefebvre au Mont-Sainte-Anne

Alexandre Bourque de Saint-Basile-le-Grand est à nouveau monté sur la première marche du podium en remportant l’épreuve des 20 km en style libre dans la deuxième étape de la Coupe de l’est du Canada vendredi dernier. Installé au sein d’un peloton qui est demeuré compact tout au long de la course, Bourque a profité du sprint final pour s’emparer du premier rang des U20 ce qui le plaçait au 3e rang de la classe ouverte. La fin de course a été on ne peut plus serrée puisque l’écart entre le deuxième et le cinquième rang de « l’open » n’était que de 0,9 seconde. Le Longueuillois Xavier Lefebvre qui a joué le rôle de locomotive avec deux autres skieurs tout au long du parcours a terminé en deuxième position des U20 (4e « open »).

Le lendemain, lors des épreuves de sprint en style libre, Emmanuelle Paquet de Boucherville a obtenu le meilleur résultat pour Montériski en terminant au pied du podium avec une quatrième place en finale. Elle avait complété les qualifications au 3e rang. Aucun autre montériskien ne s’est rendu en finale, Xavier Lefebvre et Alexandre Bourque s’étant arrêtés en demi-finale respectivement aux 9e et 10e rangs. Mentionnons qu’Alexandre Bourque et Justin Boudreau ont obtenu les troisième et quatrième meilleurs temps des qualifications.

Lors de la dernière épreuve de la compétition, les 10 km en style classique disputée dimanche, même s’ils avaient souhaité obtenir de meilleurs résultats, quatre skieurs de Montériski se sont classés dans les dix premiers U20. Jérémy Lantz a été le meilleur des quatre avec une 5e place tout juste devant Alexandre Bourque. Le Bouchervillois, Justin Boudreau, a suivi au 8e rang alors que Xavier Lefebvre a dû se contenter d’une décevante 10e position. Chez les femmes, Emmanuelle Paquet a à nouveau bien fait avec une 7e place.

Dans la catégorie U16, Thomas Langevin de Saint-Lambert a participé à la demi-finale du sprint en style libre obtenant ainsi le 9e rang. Élodie Malois de Saint-Basile-le-Grand a fait bonne figure au 4,5 km classique avec une 7e place.