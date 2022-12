L’astronome amateur Alain Vézina reçoit le prix Méritas

Le ciel, les étoiles et les planètes le fascinent. Et depuis plus de 20 ans, Alain Vézina les observe. L’astronomie est ainsi devenue son passe-temps favori, voire sa passion. Le Bouchervillois s’est investi à fond au sein du club des Astronomes Amateurs de Boucherville-Montérégie (CAABM) ainsi qu’à la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM). Tellement, qu’il vient de remporter le prix Méritas.

Ce prix est remis annuellement par la Fédération des astronomes amateurs du Québec (FAAQ) à un membre qui s’est distingué par une contribution exceptionnelle et constante sur plusieurs années dans la promotion de l’astronomie amateur.

Cette année, la compétition était particulièrement féroce, puisque le comité de sélection a reçu plusieurs candidatures de haut calibre. Il a tranché en faveur de M.Vézina que vous avez sûrement déjà croisé quelque part à Boucherville lors d’activités d’observation.

C’est qu’il tente de rendre accessible à tous l’astronomie. Il a notamment participé à l’implantation du projet Biblioscope à la bibliothèque de Boucherville et a créé et implanté un parcours du système solaire à l’échelle au parc Vincent-D’Indy.

Au SAPM, il a fait partie du conseil d’administration durant onze années, dont huit à titre de président (de 2014 à 2022). Au cours de son mandat, il a réalisé une multitude de projets: animation d’activités pour les jeunes; organisation de diverses formations; participation à l’organisation de deux congrès de la FAAQ; implication lors de l’année mondiale de l’astronomie en 2009; participation à la revue Hyperespace de la SAPM, et bien plus!

Enfin, M.Vézina est l’un des deux seuls testeurs au Canada du télescope électronique eVscope 2.0 d’Unistellar. Il aide ainsi les concepteurs à corriger certains problèmes, notamment liés à la gestion de la pile par grand froid.