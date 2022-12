Les Varennois généreux pour la guignolée

En date du 19 décembre, 25 071$ en don en argent avait été amassés, dans le cadre de la Guignolée de Varennes afin de faire l’achat de nourriture pour aider les familles varennoises dans le besoin, atteignant ainsi l’objectif de 25 000$ qui avait été fixé.

« Merci de tout cœur aux gens qui ont généreusement offert de leur temps et qui ont fait un don en ligne. Merci à tous les donateurs, aux organismes Action Bénévole de Varennes et Chevaliers de Colomb sans qui la campagne ne pourrait connaître un si grand succès d’année en année », affirme le maire Martin Damphousse.

Et ça se poursuit! Il sera possible de faire des dons en ligne jusqu’au 31 décembre au www.actionbenevolevarennes.org/dons. Grâce à votre générosité, plusieurs familles varennoises bénéficieront d’une aide alimentaire pour la période des Fêtes et tout au long de l’année.