Attention aux faux représentants ! une aînée de Varennes fraudée de 12 000 $

Les fraudes auprès des personnes aînées sont fréquentes, surtout durant le temps des fêtes. Une Varennoise de 87 ans s’est fait frauder pour une somme de 12 000 $ la semaine dernière.

Très habile et insistant, le fraudeur l’a jointe au téléphone en se faisant passer pour un représentant d’une institution financière. Il prétextait qu’elle était victime d’un vol d’identité et demandait à obtenir ses cartes et son NIP. Tout s’est déroulé rapidement et sous pression, invoquant l’urgence.

Même modus operandi

Les services de police observent une recrudescence du nombre de fraudes appelées « Les faux représentants ». Le modus operandi est toujours le même. Un premier suspect contacte d’abord les victimes sur leur ligne résidentielle. Il se font passer pour un représentant de leur institution financière. Souvent les fraudeurs utilisent une application par Internet qui permet de faire apparaître le nom d’une institution financière sur l’afficheur téléphonique de la personne ciblée.

Le suspect mentionne alors à la personne qu’elle est victime de fraude ou de vol d’identité. Il dit qu’il faut rapidement bloquer toutes ses cartes, et lui demande alors son NIP. Il lui demande également de déposer ses cartes bancaires dans une enveloppe afin qu’un collègue puisse aller les récupérer le plus rapidement possible.

Alors que la victime est encore au bout du fil avec le faux représentant, un deuxième suspect se présente à son domicile. Une fois fait, il demeure longtemps au téléphone avec la victime, le temps que son complice puisse effectuer des retraits au guichet le plus proche, des transferts d’argent et des achats sur les cartes de crédit.

Important à savoir

Il est important de savoir qu’aucune institution financière ne demande un NIP par téléphone.

Aussi, lorsque l’afficheur indique un « numéro de téléphone officiel », sachez que les fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes.

Si on vous demande de remettre vos cartes et vos NIP dans une enveloppe, refusez et raccrochez. Les fraudeurs peuvent se montrer insistants ou recourir à de fausses menaces pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucune institution financière (ou organisme gouvernemental) ne procède ainsi.