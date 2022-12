Une levée de fonds pour la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie

C’est le mardi 13 décembre dernier qu’avait lieu la remise du don officiel à La Maison de l’Entraide de Sainte-Julie. Rappelons à ce sujet qu’une levée de fond a été effectuée par l’équipe du BMR Express Sainte-Julie en août dernier. Avec la participation des clients de la quincaillerie et de plusieurs partenaires, les responsables ont pu amasser la somme de 2 000 $. Ces fonds ont été remis à l’organisme qui vient en aide aux familles dans le besoin et qui offre une aide financière et morale aux plus démunis de la municipalité. Un énorme merci à l’ensemble des donateurs ainsi qu’aux trois partenaires dans cette levée de fonds, soit Piscine Noblesse, Daniel Raymond du IGA Extra et le Groupe Lussier avec des dons plus que généreux.