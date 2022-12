Une initiative pour accroître la visibilité et valoriser les commerces de Sainte-Julie et des environs

On le sait, la pandémie n’a pas été facile pour les commerces et c’est au cœur de cette tourmente que Jonathan Lavoie, courtier immobilier résidentiel de l’Équipe Binet, a pensé à une idée afin d’accroître la visibilité et de valoriser les entreprises de Sainte-Julie et des environs.

Jonathan ainsi que Vanessa Binet et Johanne Bujold ont donc sollicité dans un premier temps un bon nombre de partenaires afin de présenter le plus gros tirage de l’équipe à ce jour, soit un panier cadeau d’une valeur de 1 300 $, grâce à la contribution des propriétaires de La Petite Gourmette, Vincent Fleuriste, Catherine Béland Pro, Peinture et Décor de Mortagne/Benjamin Moore & Déco Surfaces Boucherville, Karo-Forme, Mr. Puffs Sainte-Julie, La Crêperie du Village & Plus, Du Pain & des Rêves, Animalerie Animaux Bouffe, Station des Bières et Fromagerie Sainte-Julie, Second Cup café & Cie, Jeux, Jouets et cie, Optique Santello ainsi que Go Sport/Chaussures Pop Sainte-Julie.

Il y a trois petites étapes à suivre pour participer au tirage qui s’adresse aux18 ans et plus : aller sur la page Facebook de l’Équipe Binet et d’aimer (« liker ») celle-ci, identifier dans les commentaires quelqu’un qui serait heureux de découvrir les commerçants en vedette et, troisièmement, de partage cette publication en mode public afin de valider le tout.

Sur la page, il y a une vidéo qui permet de connaître les détails du grand prix et il est à noter que le tirage aura lieu le mercredi 21 décembre.

« Ce n’est que le début, explique Jonathan Lavoie. Notre but, c’est de faire connaître les entreprises de la région tout au long de l’année afin de dynamiser les commerces de la région! C’est à suivre! »